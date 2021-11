Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Graffiti Sprayer verschmutzt Hauswand (22.11.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein Unbekannter hat am Montag gegen 16 Uhr Farbe auf die Wand einer Bankniederlassung auf der Gerberstraße gesprayt. Eine Mitarbeiterin beobachtete den Täter, der jedoch flüchten konnte. Er hinterließ mit seinen Farbschmierereien einen Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Hinweise auf den unbekannten Mann erbittet die Polizei in Villingen unter der Telefonnummer 07721 601-0.

