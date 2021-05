Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210525-2-pdnms Unfallflucht, Haale

Haale/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Haale/Kreis Rendsburg-Eckernförde/In der Nacht von Samstag auf Sonntag befuhr ein bisher Unbekannter mit seinem PKW die Ziegelhofer Straße in Haale. Um 00.15 Uhr kam er von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Zaun. Dadurch wurden mehrere Elemente des Kunststoffzauns beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt 300,00EUR. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Nach den an dem Unfallort aufgefunden Fahrzeugteilen könnte es sich um ein Fahrzeug der VAG-Gruppe (Audi oder VW) handeln. Die Polizei nimmt sachdienliche Hinweise unter der Tel.: 04337/410 entgegen.

