POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Neunjähriger prallt mit Kinderfahrrad gegen Auto (22.11.2021)

Spaichingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Glücklicherweise unverletzt geblieben ist ein Neunjähriger mit einem Kinderfahrrad bei einem Verkehrsunfall, der am Montagnachmittag an der Einmündung der Primstraße auf die Obere Bahnhofstraße in unmittelbarer Nähe des Kreisverkehrs zur Hauptstraße passiert ist. In der Absicht, die Obere Bahnhofstraße zu überqueren, fuhr der Neunjährige mit seinem Kinderfahrrad kurz nach 15 Uhr von der abschüssigen Primstraße auf die Obere Bahnhofstraße. Ohne auf den dortigen Verkehr zu achten, radelte der Junge am Heck eines vor dem Kreisverkehr zur Hauptstraße verkehrsbedingt wartenden Autos vorbei und prallte dann in den vorderen linken Kotflügel eines Opel Corsas, dessen 50-jährige Fahrerin gerade den Kreisverkehr in Richtung Obere Bahnhofstraße verlassen hatte. Glücklicherweise blieb der Neunjährige bei dem Unfall unverletzt. Am Opel und dem Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

