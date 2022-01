Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Autobahnpolizei Oldenburg ++Fahrt auf Autobahn unter BTM- Einfluss und ohne Führerschein++

Oldenburg (ots)

Bei einer gemeinsamen Kontrolle mit Zoll und Autobahnpolizei fiel am 20.01.2022, 22:30 Uhr, ein 40- jähriger PKW- Fahrer aus Aurich ins Auge der Kontrolleure. Er war auf der BAB 28 in Richtung Bremen unterwegs und wurde an der Anschlussstelle Kreyenbrück kontrolliert. Bei der Überprüfung der Fahreignung stellten die Beamten Indizien für eine Drogenbeeinflussung fest. Ein Urintest reagierte auf verschiedene Betäubungsmittel, weshalb zur Beweiserhebung eine Blutentnahme veranlasst wurde. Die weitere Überprüfung ergab, dass der Fahrer seit 2005 keine Fahrerlaubnis mehr besitzt. Diese war durch eine Verwaltungsbehörde entzogen worden. Außerdem stellten die Beamten einen mutmaßlich gefälschten Impfausweis sicher. Der Verdacht bestätigte sich jetzt nach eingehender Untersuchung. Es wurden Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Führen eines Kfz unter Einfluss von Betäubungsmitteln, Urkundenfälschung und wegen Gebrauchs eines unechten Gesundheitszeugnisses eingeleitet.

