Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Diebstahl aus Kirche ++

Oldenburg (ots)

++ Diebstahl aus Kirche ++

Am Samstag, den 22.01.2022, wurde gegen 13.00 Uhr festgestellt, dass aus der Lambertikirche in Oldenburg ein silbernes Kruzifix entwendet wurde. Das Kreuz stand in der Taufkapelle, einem Vorraum der Lambertikirche. Es ist 45cm hoch und 30cm breit.

Durch Zeugen konnte eine verdächtige Person in der Kirche beobachtet werden. Beschreibung:

- ca. 30 Jahre alt - 165cm groß - schlanke Figur - dunkle Haare - verwahrloster Eindruck - bekleidet mit einer blauen Jeans, einem dunklen Parka - Person führte eine große Einkaufstasche mit.

Die Polizei bittet Zeugen, die diese oder andere verdächtige Personen gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.

-107290-

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell