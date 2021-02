Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geschwindigkeitskontrolle in Bedburg-Hau: Rund ein Viertel der Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs

Bedburg-Hau (ots)

Am Mittwoch (17. Februar 2021) hat der Verkehrsdienst der Polizei Kleve auf der Saalstraße in Bedburg-Hau Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. An der Örtlichkeit innerhalb geschlossener Ortschaften gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 50km/h. Daran hielten sich aber lange nicht alle Verkehrsteilnehmer, wie die erschreckende Bilanz beweist: In den Nachmittagsstunden bis zum Abend, als die Polizei dort in beide Fahrtrichtungen gemessen hat, war rund ein Viertel der Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Ganze 190 Fahrer können jetzt einen Brief samt Verwarngeldforderung erwarten. In 31 Fällen reichte das Plus auf dem Tacho für eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, fünf Verkehrsteilnehmer haben mit einem Fahrverbot zu rechnen.

