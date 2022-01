Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung der Polizei Westerstede - mehrere Aufbrüche von Zigarettenautomaten im Bereich Augustfehn+++

Oldenburg (ots)

Am Freitagnachmittag werden der Polizei Westerstede zwei aufgebrochene Zigarettenautomaten im Bereich Augustfehn gemeldet. Die eingesetzten Polizeibeamten stellen fest, dass unbekannte Täter offenbar in der Nacht von Do., 20.01. auf Fr., 21.01.22 jeweils einen Zigarettenautomaten an der Stahlwerkstraße, Höhe der Gaststätte "Zum Stahlwerk" und an der Straße "Am Kanal / Neue Straße" aufgeflext und vermutlich Bargeld und Zigaretten entwendet haben. Es werden entsprechende Ermittlungsverfahren geführt (104507 und 105146). Evtl. Zeugen oder Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Westerstede unter der Tel.: 04488/833-0 zu melden.

