Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Westerstede : Verkehrsunfallflucht++

Oldenburg (ots)

Am Mittwoch, den 19.01.2022, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Meinardusstraße in Westerstede vor dem Futterhaus. Gegen 17:40 Uhr parkte ein PKW rückwärts aus einer Parklücke aus und kollidierte mit dem in einer gegenüberliegenden Parklücke geparkten weißen PKW Seat. Anstatt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der PKW unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt das Polizeikommissariat unter der Telefonnummer 04488/833-115 entgegen.

