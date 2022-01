Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Rastede; Polizei durchsucht Wohn- und Geschäftsräume nach Schussabgabe auf Radarmesswagen (siehe PM vom 24.02.21, OTS-Nr. 4316613) +++

Oldenburg (ots)

Am heutigen Vormittag haben Ermittler der Polizei Westerstede die Wohn- und Geschäftsräume eines 51 Jahre alten Mannes aus der Gemeinde Rastede durchsucht. Der Mann wird beschuldigt, mit einer bislang noch unbekannten Schussvorrichtung eine Stahlkugel (Durchmesser 7 mm) auf ein Radarmessfahrzeug des Landkreises Ammerland abgefeuert zu haben. Die Tat ereignete sich am 24.02.2021. An der sichergestellten Stahlkugel konnten Kriminaltechniker DNA-Material sichern. Die DNA-Spur führte zu dem genannten 51-jährigen Mann aus Rastede. Die Ermittlungen dauern an. Für Rückfragen steht die Presseabteilung der StA Oldenburg (Email: stol-pressestelle@justiz.niedersachsen.de) zur Verfügung.

