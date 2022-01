Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Pressemeldung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn: Staunende Polizeibeamte durch einmalig kuriose Fahrten unter Drogeneinfluss++

Oldenburg (ots)

Am 17.01.2022 gegen 22.00 Uhr befuhr eine Funkstreifenwagenbesatzung die Goldene Linie. Auf der Höhe der Straße An den Kämpen fuhr ein PKW BMW mit auswärtigen Kennzeichen. Dieser wurde angehalten und kontrolliert. Hier wurde festgestellt, dass der Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogenvortest verlief positiv auf THC. Der Fahrer wurde mit zur Wache genommen. Dort wurde wegen des realisierten Verstoßes gegen § 24a StVG eine Blutprobe entnommen. Da dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt wurde, hat dieser einen Freund gebeten, ihn auf der Wache abzuholen. Dieser Freund fuhr mit einem anderen PKW auf das Gelände der Dienststelle, stieg aus und wirkte sodann in seinem Auftreten ebenfalls berauscht. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamine. Im Gesamtkontext lag auch hier ein Verstoß gegen § 24 A StVG vor. Dies hatte die Entnahme einer weiteren Blutprobe zur Folge. Nun wurde ein dritter Freund organisiert. Kaum zu glauben, aber auch diese Person war nicht fahrtüchtig. Auch wenn diese Person zu Fuß kam, kamen die Beamten des PK Bad Zwischenahn aus dem Staunen nicht mehr raus. Ein einmaliges und zugleich befremdliches Ereignis. Dem musste nun ein Ende gesetzt werden. Da kein verlässlicher Fahrer organisiert werden konnte, wurden die Schlüssel zu dem genutzten PKW in amtliche Verwahrung genommen. Darauf folgten klare Worte. Man versprach, dass man am Folgetag einen geeigneten Fahrer präsentieren will.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell