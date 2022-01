Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Bei Einbrüchen Computer und Bargeld entwendet +++

Oldenburg (ots)

In der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Sonntag, 11 Uhr, stiegen unbekannte Täter in das Verwaltungsbüro der Helene-Lange-Schule am Marschweg ein und stahlen ein Laptop sowie eine geringe Menge an Bargeld. Die Diebe hatten gewaltsam ein Fenster zum Bürotrakt aufgebrochen und sämtliche Schränke und Schubladen geöffnet. Nach der Tat konnten die Täter unerkannt flüchten. (69700)

In der Zeit zwischen Sonntag, 17.15 Uhr, und Montagmorgen kam es zu einem Einbruch an der Maastrichter Straße. Unbekannte hatten hier zunächst das Fenster zu einem Bürokomplex eingeschlagen. In dem Gebäude traten sie mehrere Innentüren ein und durchwühlen das Mobiliar. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde insbesondere Bargeld entwendet. (69700)

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter der folgenden Telefonnummer: 0441/790-4115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell