Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gruppierungen gehen in Zug aufeinander los

Backnang (ots)

Zwei Gruppierungen mit jeweils ca. 15-20 Personen gerieten in der Silvesternacht (01.01.2021) in Streit, welcher in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Gegen 02:30 Uhr gerieten offenbar zwei Gruppen von insgesamt fast 40 Personen in einer S-Bahn der Linie S3 in Richtung Backnang in eine zunächst verbale und dann körperliche Auseinandersetzung. Während die eine Gruppe am Bahnhof Backnang in einen abfahrbereiten Metropolexpress in Richtung Schwäbisch Hall stieg, trat die andere Gruppe wohl kurz vor Abfahrt des besagten Zuges an die offenen Türen und sprühte großflächig Pfefferspray in den Zug und entfernte sich angeblich im Anschluss in unbekannte Richtung. Der Triebfahrzeugführer wurde nach Fahrtantritt über den Vorfall in Kenntnis gesetzt und veranlasste die Hinzuziehung von Rettungssanitätern am Bahnhof in Oppenweiler. Die Beteiligten wurden durch das Pfefferspray in Form von Augenreizungen leicht verletzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts des Landfriedenbruchs ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

