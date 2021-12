Polizei Düren

POL-DN: Wohnungseinbrecher gestört - ein Tatverdächtiger im Rahmen der Fahndung gestellt

Düren (ots)

Düren - Die Aufmerksamkeit eines Mitbewohners hat am 1. Weihnachtstag offensichtlich einen Einbruch in eine in einem Mehrfamilienhaus gelegene Wohnung vereitelt. Durch die alarmierte Polizei konnte ein Tatverdächtiger im Rahmen der Fahndung angehalten und festgenommen werden.

Ein 29 Jahre alter Mitbewohner eines Mehrfamilienhauses in der Dürener Oberstraße wurde am Samstag gegen 17:00 Uhr zunächst darauf aufmerksam, dass unterhalb von seiner Wohnung an einer anderen Mieteinheit mehrfach die Wohnungsklingel betätigt wurde. Im Anschluss daran hörte er ein lautes Klopfen. Da ihm bekannt war, dass die Bewohner der betroffenen Wohnung über die Weihnachtsfeiertage nicht anwesend waren, entschloss er sich, dem Geschehen auf den Grund zu gehen.

Als er sich zu diesem Zwecke in den Hausflur begab und das Licht einschaltete, ergriffen drei männliche Personen unmittelbar die Flucht. Diese hatten offensichtlich zuvor versucht, eine Wohnungstüre gewaltsam zu öffnen.

Aufgrund der Täterbeschreibung wurde eine Streifenwagenbesatzung im Rahmen der Fahndung auf einen 27 Jahre alten Mann aufmerksam. Bei der Kontrolle der Person wurde in seiner Jacke Aubruchwerkzeug festgestellt. Dieses wurde sichergestellt und der 27-Jährige, der über keinen festen Wohnsitz verfügte und sich möglicherweise unrechtmäßig im Bundesgebiet aufhält, wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen zu den flüchtigen Mittätern sind eingeleitet.

Hinweise zu den flüchtigen Mittätern, die dunkel gekleidet waren und schwarze Mützen oder Kappen trugen, werden an die Polizei unter der Notrufnummer 110 erbeten.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell