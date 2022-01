Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbruch in Bürogebäude ++ Diebstahl von Autobatterien +++

Oldenburg (ots)

In der Nacht zum heutigen Mittwoch stiegen unbekannte Täter in ein Bürogebäude an der Hauptstraße ein und entwendeten Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Die Besatzung eines Streifenwagens hatte um 4.50 Uhr in der Hauptstraße das rote Blinklicht einer Alarmanlage wahrgenommen. Bei der Nachsuche stellten die Beamten fest, dass ein Fenster im Hochparterre eines Bürogebäudes geöffnet war. Da die Einsatzkräfte nicht ausschließen konnten, dass sich noch unberechtigte Personen im Haus befanden, wurde das Gebäude durch weitere Beamte umstellt.

Bei der Absuche der Büroräume konnten keine Täter mehr angetroffen werden. Nach den bisherigen Ermittlungen hatten die Unbekannten offenbar in der Zeit zwischen 20 und 2 Uhr die Scheibe eines Souterrain-Fensters eingeschlagen und waren so ins Gebäude gelangt. Aus einem der Büros entwendeten die Diebe eine Geldkassette und Bargeld, anschließend flüchteten sie unerkannt durch ein weiteres Fenster. (90348)

Bereits am Dienstag erhielt die Polizei einen Hinweis über den Diebstahl einer großen Zahl an Autobatterien. Unbekannte hatten offenbar in der Zeit zwischen Montagabend, 20 Uhr, und Dienstag gegen 8 Uhr gewaltsam das Tor zu einem Firmengelände in der Straße Am Patentbusch aufgebrochen. Auf dem Grundstück öffneten die Täter einige Behälter, in denen Autobatterien gelagert wurden. Insgesamt stahlen sie mehrere Hundert Batterien und entkamen damit in unbekannte Richtung. (85548)

Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 0441/790-4115.

