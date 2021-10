Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Versuchter Raub

Zeugen gesucht

Heinsberg (ots)

Am Montag (26. Oktober) meldete ein 16-Jähriger der Polizei, Opfer eines versuchten Raubs geworden zu sein. Gegen 17 Uhr sei er zunächst im Bereich des Busbahnhofs auf die zwei offenbar alkoholisierten Männer getroffen, die ihn verbal beleidigten. Etwa um 17.40 Uhr habe er sich dann in Richtung Hochstraße begeben, wo er erneut auf die beiden Männer getroffen sei. Der 16-Jährige schilderte weiter, dass die beiden Männer ihn daraufhin bedroht und geschlagen hätten. Nachdem es ihnen nicht gelungen sei, dem Jugendlichen seine Einkaufstasche zu entreißen, seien die Männer schließlich zu Fuß über die Hochstraße in Richtung Erzbischof-Philipp-Straße geflüchtet. Die Täter sollen beide schlank und mit blauen Jeanshosen bekleidet gewesen sein. Einer habe eine rote Jacke und ein graues Basecap getragen, der andere einen grauen Kapuzenpullover und eine schwarze Jacke. Das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang möglicherweise Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise können telefonisch unter 02452 920 0 oder online unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis an die Polizei weitergegeben werden.

