Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Badeunfall am Strand von Göhren

Göhren (LK VR) (ots)

Die IRLS VR teilte der Einsatzleitstelle der Polizei in Neubrandenburg mit, dass ein männlicher Schwimmer leblos aus dem Wasser geborgen wurde und durch den Notarzt Reanimationsmaßnahmen durchgeführt werden. Der 59- jährige, aus Sachsen stammende, Mann schwamm mit seiner Frau in der Ostsee vor Göhren am dortigen Nordstrand. Ca. 100 Meter vom Strand entfernt, bemerkte die Frau, dass ihr Mann hinter ihr leblos im Wasser trieb. Der Mann wurde aus dem Wasser geborgen und die angeforderten Rettungskräfte führten Reanimationsmaßnahmen durch. Er konnte jedoch nicht mehr wiederbelebt werden.

Verena Splettstößer

Erste Polizeihauptkommissarin Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst

Tel.: 0395/ 5582 2223

Fax: 0395/ 55825 20226 E- Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell