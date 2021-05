Polizei Aachen

POL-AC: Nach Automatensprengung: Polizei bedankt sich für zahlreiche Hinweise

Aachen (ots)

Die Ermittler der Aachener Kripo bedanken sich ausdrücklich für die zahlreichen Hinweise auf die Tatvideos der Geldautomatensprengung am Pfingstmontag in Herzogenrath. Nach dem gestrigen Zeugenaufruf haben sich viele Leute gemeldet und das Material zur Verfügung gestellt. Es wird nun ausgewertet und auf Hinweise geprüft. (am)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell