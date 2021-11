Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Gertrud

Kind nach Verkehrsunfallflucht leicht verletzt - die Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am Montagmorgen (01.11.) kam es auf dem Radweg der Brandenbaumer Landstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einer 11-jährigen Radfahrerin und einem PKW, bei dem das Mädchen leicht verletzt wurde. Der unfallverursachende PKW-Fahrer setzte sich unerlaubt vom Unfallort ab.

Gegen 07:15 Uhr befuhr die 11-Jährige, in Begleitung einer Mitschülerin, den Radweg der Brandenbaumer Landstraße in Fahrtrichtung Kaufhof. In Höhe der Einmündung Auf dem Sande wurde sie von einem stadtauswärts fahrenden Transporter, der nach rechts abbog, übersehen und angefahren. Der männliche Fahrer hat daraufhin ein Fenster geöffnet, sich lächelnd entschuldigt und ist, ohne sich nach dem Gesundheitszustand des Mädchens erkundigt zu haben, in Richtung Schanzenweg weitergefahren.

Das Mädchen wurde durch die Kollision leicht am Knie verletzt.

Die Polizeistation Eichholz hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung sowie des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder Angaben zu dem mit einem Basecap bekleideten Fahrer des weißen Transporters mit Lübecker Kennzeichen machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 0451-92993930 oder per E-Mail Eichholz.PSt@polizei.landsh.de entgegengenommen.

