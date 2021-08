Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lähden - Gasflasche in Brand geraten

Lähden (ots)

Am Mittwochabend geriet aus bisher ungeklärter Ursache eine Gasflasche in einem Heizofen im Wohnzimmer eines Einfamilienhauses an der Straße Westend in Lähden in Brand. Die Anwohner konnten die Gasflasche in den Garten bringen und blieben unverletzt. Durch das Feuer entstanden Schäden an einem Carport. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest.

