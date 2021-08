Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Container in Brand geraten

Schüttorf (ots)

Am Mittwoch wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Emslandstraße in Schüttorf alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es gegen 15 Uhr zu einem Brand in einem mit Restmüll beladenen Container. Durch die hohe Hitzeentwicklung entstand zudem ein Schaden an einem angrenzenden Firmengebäude. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

