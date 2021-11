Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Jürgen

Zeugen nach Kelleraufbrüchen im Stadtteil St. Jürgen gesucht

Lübeck (ots)

In der Zeit zwischen dem 25.10.2021 und 29.10.2021 ist es in der Hohelandstraße in Lübeck zu diversen Kelleraufbrüchen gekommen. Hierbei wurde unter anderem Porzellan im Gesamtwert von mehreren hundert Euro entwendet. Die Polizeistation Hüxtertor sucht Zeugen.

Ein Kellerraum in einem Mehrparteienobjekt in der Hohelandstraße wurde sogar wiederholt durch die mutmaßlichen Täter aufgesucht und aufgebrochen. Am Freitagabend (29.10.), gegen 21:30 Uhr, konnten in diesem Zusammenhang zwei männliche Personen in der Straße Bei der Wasserkunst beobachtet werden, die einen Wäschekorb mit Porzellan fallenließen und die Scherben sorgsam wieder aufsammelten. Dass es sich hierbei um das Diebesgut aus dem Kellerraum der Hohelandstraße handelte, kann nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizeistation Hüxtertor hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falles des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu den dunkel gekleideten Männern im Alter zwischen 20 und 30 Jahren oder dem Tatgeschehen machen können, sich unter der Telefonnummer 0451-92993920 oder per E-Mail Luebeck.PSt-Hx@polizeilandsh.de zu melden.

