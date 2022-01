Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung der Polizei Bad Zwischenahn: Einbruch in Wohnhaus in Wiefelstede

Oldenburg (ots)

Am Sonntag, 23.01.2022, kam es in der Zeit von 13:30 Uhr bis 18:00 Uhr während der Abwesenheit der Bewohner zu einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Gristeder Straße in Wiefelstede. Unbekannte Täter drangen nach Einschlagen der Fensterscheibe des Schlafzimmers mit einem vermutlich vorgefundenen Stein in das Haus ein und durchsuchten sämtlich Behältnisse. Zielrichtung dürfte Schmuck und Bargeld gewesen sein. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Zwischenahn, Tel.: 04403/9270, in Verbindung zu setzen.

