Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Mehrere Versammlungen im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland +++

Oldenburg (ots)

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland ist es am frühen Montagabend zu vier Versammlungen von Kritikern der derzeit geltenden Coronamaßnahmen gekommen. In keinem Fall waren die Zusammenkünfte zuvor bei der zuständigen Versammlungsbehörde angezeigt worden. Eine weitere Versammlung war als Gegenveranstaltungen zuvor ordnungsgemäß angezeigt worden.

Oldenburg:

Auf dem Oldenburger Rathausmarkt trafen sich wenige Minuten nach 18 Uhr bis zu 200 Personen, um gegen die derzeitige Coronapolitik zu demonstrieren. Die Teilnehmerzahl stieg in der Folge auf 600 Personen an. Mit Lautsprecherdurchsagen wies die Polizei die Versammlungsteilnehmerinnen und -teilnehmer auf die Tragepflicht der Mund-Nasen-Bedeckung und die Pflicht zur Einhaltung der Abstandsregeln hin. Der überwiegende Teil der Demonstrierenden kam dieser Aufforderung nach. Mit einem Aufzug zogen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer um die Oldenburger Innenstadt. Nach Erreichen des Schloßplatzes wurde die Versammlung gegen 19 Uhr beendet. Gegen neun Personen wurden wegen des Nichttragens einer Mund-Nasen-Bedeckung Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet; insgesamt schloss die Polizei vier Personen von der Teilnahme an der Versammlung aus.

Gegen 17.15 Uhr versammelten sich die ersten Gegendemonstranten auf dem Oldenburger Schloßplatz. Die Teilnehmerzahl stieg in der Folge auf etwa 200 an. Die Versammlungsteilnehmerinnen und -teilnehmer begleiteten zum Teil den Aufzug um die Oldenburger Innenstadt mit Sprechchören. Vereinzelt versuchten diese Personen auf die Straße zu gelangen, um den Aufzug der Coronagegner zu stören. Dies konnte durch die Polizei verhindert werden. Nach Erreichen des Schloßplatzes, wurden vereinzelt Kerzen aufgestellt. Der Anwesenden trugen eine Mund-Nasen-Bedeckung. Gegen eine Person wurde ein Strafverfahren wegen versuchter Körperverletzung eingeleitet. Die Versammlung wurde gegen 19:10 Uhr beendet.

Westerstede:

Ebenfalls gegen 18 Uhr versammelten sich etwa 20 Personen auf dem Marktplatz in Westerstede. Gegen zwei Personen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) eingeleitet. Der Aufzug war nach der Rückkehr zum Marktplatz gegen 19 Uhr beendet.

Bad Zwischenahn:

Vor dem Rathaus in Bad Zwischenahn stellten die Einsatzkräfte gegen 18 Uhr eine Teilnehmerzahl von 185 Personen fest. Während des Aufzugs trugen die Teilnehmer Mund-Nasen-Bedeckungen. Die Versammlung war gegen 19.15 Uhr beendet.

Rastede:

Etwa 40 Personen fanden sich bis 18:15 Uhr in Rastede vor dem Rathaus ein. Vereinzelt kamen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nicht nach. Bei fünf Personen nahmen die Beamten die Personalien auf und leiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Eine Person wurde von der Versammlung ausgeschlossen und gegen eine weitere Person wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Nach einem Marsch über die Oldenburger Straße wurde die Versammlung um 19 Uhr als beendet erklärt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell