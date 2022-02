Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Ottenau - Verkehrsunfall

Gaggenau (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Unfall in der Sulzbacher Straße. Ein 21-jähriger VW-Fahrer missachtete offenbar beim Abbiegevorgang in der Kreuzung zur Hans-Thoma-Straße die Vorfahrt eines entgegenkommenden Motorrades. Der 17-Jährige Motorradfahrer habe stark abbremsen müssen, um eine Kollision zu verhindern. In Folge dessen kam er zu Fall und verletzte sich glücklicherweise nur leicht. Zur weiteren Versorgung wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 1.000 Euro.

/lg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell