POL-BI: Zusammenstoß beim Abbiegen - Kradfahrer leichtverletzt

HC/ Bielefeld- Mitte- Bei einem Unfall an der Einmündung Heeper Straße/ Elbrede wurde am Dienstag, 25.01.2022, ein Kradfahrer leicht verletzt.

Eine 51-jährige Ford-Fahrerin aus Oerlinghausen befuhr gegen 13:20 Uhr die Elbrede in Richtung Heeper Straße und beabsichtigte an der Einmündung nach links abzubiegen. Bei dem Abbiegevorgang kam es trotz Vollbremsung eines Kradfahrers zum Zusammenstoß mit dem Motorrad eines 17-jährigen Bielefelders, der die Heeper Straße in Richtung stadteinwärts befuhr. Der Bielefelder stürzte und erlitt leichte Verletzungen.

Der Ford Fiesta und die Honda CBR waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf 4500 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme musste die Unfallstelle von 13:35 Uhr bis 13:55 Uhr gesperrt werden.

