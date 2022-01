Polizei Bielefeld

POL-BI: Bielefelder trifft auf Einbrecher

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Ummeln - Am Montagnachmittag, 24.01.2022, versuchte ein Einbrecher in ein Haus in der Bokelstraße einzubrechen. Ein Bewohner hörte Einbruchgeräusche, erblickte den Täter und alarmierte die Polizei. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung.

Gegen 15:00 Uhr versuchte ein unbekannter Mann gewaltsam in ein Haus in der Bokelstraße, im Bereich zwischen den Straßen "Auf der Hart" und "Ramsloh", einzudringen. Ein Bewohner hörte die Geräusche, ging diesen nach und erblickte den Einbrecher, der noch nicht eingedrungen war.

Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung und die alarmierten Polizeibeamten konnten ihn im Rahmen der eingeleiteten Fahndung nicht mehr antreffen.

Bei dem Einbrecher handelt es sich um einen 23 bis 27 Jahre alten Mann. Bei der Tat trug er eine beige-graue Jacke mit Kapuze und einen Pullover mit Kapuze, einen Schal und eine blaue Jeanshose. Er hatte sehr ungepflegte Zähne und einen Oberlippenbart. Er soll in einer osteuropäischen Sprache gesprochen haben.

Bei der Tat führte er einen Rucksack mit sich.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen oder dem Täter unter 0521/545-0.

