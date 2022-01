Polizei Bielefeld

POL-BI: Taschendiebstahl im Discountmarkt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Gadderbaum - In Gadderbaum hat ein Taschendieb einem Bielefelder am Freitag, 21.01.2022, seine Geldbörse aus der Jackentasche gestohlen.

Beim Betreten des Discountmarkts An der Tonkuhle war der 67-Jährige gegen 12:30 Uhr noch im Besitz seines schwarzen Portemonnaies. Als er sich gegen 13:00 Uhr an der Kasse aufhielt, um seine Artikel zu bezahlen, bemerkte er, dass die Geldbörse nicht mehr in seiner Jackentasche steckte und erstattete Anzeige bei der Polizei. Neben Bargeld wurden dem 67-Jährigen Ausweisdokumente gestohlen.

