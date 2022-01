Polizei Bielefeld

POL-BI: Beim Wenden festgefahren - Blutprobe für alkoholisierte Fahrerin

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Sieker-

Ein Bielefelder bemerkte am Freitagabend, 21.01.2022, eine angetrunkene PKW-Fahrerin, die sich festgefahren hatte und rief die Polizei.

Eine Skoda-Fahrerin fuhr gegen 22:45 Uhr mit ihrem PKW in einen Grünstreifen der Osningstraße, nahe der Selhausenstraße. Nach einigen Metern blieb das Fahrzeug mit den Vorderreifen in der Erde stecken und der Fahrerin gelang es nicht mehr, den Skoda zu befreien. Die Frau sprach vorbeifahrende PKW-Fahrer und Anwohner an, zwecks Unterstützung. Die Angesprochenen nahmen Alkoholgeruch bei der Fahrerin wahr und informierten die Polizei.

Bei Eintreffen der Polizisten, steckte der Skoda Yeti mit der Front im Graben. Da die Beamten die Fahrerin nicht sahen, stiegen sie aus und traten an den PKW. Sie erkannten beim Blick in den Skoda die Fahrerin schlafend auf der Rücksitzbank.

Aufgewacht schilderte die 57-jährige Bielefelderin, sich bei dem Versuch zu wenden, festgefahren zu haben. Während des Gesprächs wirkte die Bielefelderin auf die Streifenbeamten stark alkoholisiert, sie schwankte und ihre Aussprache war verwaschen. Die 57-Jährige stritt ab, vor der Fahrt Alkohol getrunken zu haben. Nachdem sie festsaß habe sie jedoch zwei große Bierdosen getrunken. Die Dosen der von ihr benannten Biermarke fanden die Beamten nicht, jedoch lagen im nahen Graben kleine Bierdosen einer anderen Marke. Der Alkoholvortest der Bielefelderin bestätigte eindeutig den Verdacht der Anrufer und Polizisten. Eine Ärztin entnahm der 57-Jährigen auf der Polizeiwache Blutproben. Die Polizisten beschlagnahmten ihren Führerschein. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ist eingeleitet.

