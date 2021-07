Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim: E-Bike gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter stahl zwischen Montag, 22:00 Uhr und Dienstag, 08:45 Uhr in der Karlstraße in Bönnigheim ein mit einem Schloss gesichertes E-Bike der Marke Fischer. Das E-Bike vom Typ Retro ER 1804 hatte die Farbe Bordeaux und war mit zwei Fahrradkörben versehen. Zeugen können sich unter Tel. 07143 891060 an den Polizeiposten Kirchheim am Neckar wenden.

