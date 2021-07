Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kuppingen: 800 Liter Dieselkraftstoff abgeschlaucht

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich an drei aufeinanderfolgenden Tagen haben unbekannte Täter am vergangenen Wochenende jeweils zwischen 22:00 und 23:00 Uhr eine Baustelle an der L 1358 in Kuppingen aufgesucht und mit Schlauch und Kanistern an zwei Baggern und einem Kompressor etwa 800 Liter Dieselkraftstoff abgeschlaucht. Personen, die von Freitag bis Sonntag zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Baustelle gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, zu melden.

