Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Fassade vom Bürgermeisteramt beschmiert - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Montag, 31.05.2021, gegen 01.15 Uhr, stellte die Polizei in der Hauptstraße, an der südlichen Fassade des Bürgermeisteramtes, einen in roter Farbe gehaltenen größeren Schriftzug fest. Die Schadenshöhe ist hier nicht bekannt. Das Polizeirevier Schopfheim, Telefon 07622 66698-0, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können.

