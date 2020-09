Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an einem geparkten PKW

Sankt Goarshausen (ots)

In der Zeit vom 01.09.2020 15:30 Uhr bis 03.09.2020 09:30 Uhr wurde ein ordnungsgemäß geparkter PKW in der Dolkstraße in Sankt Goarshausen beschädigt. Scheinbar hat der Täter den grauen Fahrzeuglack mutwillig mit einem spitzen Gegenstand an mehreren Stellen zerkratzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise in dieser Sache machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sankt Goarshausen unter der Rufnummer 06771/9327-0 in Verbindung zu setzen.

