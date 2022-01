Polizei Bielefeld

POL-BI: Lieferanten-Pkw gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Schildesche - Unbekannte Täter haben einen schwarzen Seat Arosa entwendet, der in der Engersche Straße, Höhe Am Asbrock, geparkt stand. Die Polizei sucht Zeugen.

Das Fahrzeug, welches zum Pizza ausliefern benutzt wird, wurde am Donnerstag, 20.01.2022, gegen 18:00 Uhr geparkt. Am Samstag, 22.01.2022, gegen 16:00 Uhr fiel der Diebstahl schließlich auf. Ein Zeuge teilte mit, dass das Fahrzeug bereits am Freitag nicht mehr auf seinem Parkplatz stand.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Verbleib des Pkw oder dem Diebstahl bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 16 unter 0521/545-0.

