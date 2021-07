Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Leicht verletzt: 84-jährige Radfahrerin stürzt - Zeugensuche

Kempen (ots)

Am Montag gegen 11.30 Uhr ist eine 84-jährige Kempenerin mit ihrem Fahrrad in Kempen auf dem Radweg des Möhlenrings gefahren. In Höhe der Ludwig-Jahn-Straße verlangsamte sie ihre Fahrt, da sie an der dortigen Fußgängerampel die Straßenseite wechseln wollte. Dabei habe sie eine 74-jährige Kempenerin auf einem Fahrrad überholt und leicht berührt. Die 84-Jährige stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Nach Angaben der 74-Jährigen sei es zu keiner Berührung mit der Gestürzten gekommen. Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen des Unfallgeschehens und erbittet Hinweise unter der Rufnummer 02162 377-0. /mr (570)

