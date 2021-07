Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Dilkrath: Zahlreiche Gräber auf Friedhof verwüstet- elt zwei Kinder als Tatverdächtige ermittelt

Schwalmtal-Dilkrath: (ots)

Etwa 50 Grabstätten wurden am Wochenende auf dem Friedhof in Dilkrath auf der Straße Vorstadt verwüstet. Es wurden Blumen herausgerissen, Pflanzgefäße umgeworfen und zerstört. Grableuchten und anderer Grabschmuck (Porzellanfiguren und ähnliches) wurden beschädigt und die Bruchstücke auf dem Friedhofsgelände verteilt. Bereits am Samstagabend wurde die Beschädigung von etwa 20-30 Gräbern angezeigt. Am Sonntagvormittag 09:20 Uhr erhielt die Polizei eine erneute Meldung über weitere zerstörte Grabstätten. Ein Zeuge hatte beim Betreten des Friedhofs zwei Kinder weglaufen sehen. Einer der flüchtenden Jungs war dem Mitteiler bekannt. Die Polizei sicherte die Spuren auf dem Friedhof und fand dabei auch Schuhsohlenabdrücke. Nach der Tatortaufnahme begaben sich die Einsatzkräfte zum Wohnhaus des flüchtigen Kindes. Vor dem Haus fanden sie drei Paar Kinderschuhe, wovon eines als Spurenleger auf dem Friedhof identifiziert werden konnte. Die Polizisten stellten das Paar Schuhe sicher und unterrichteten den Vater vom Tatverdacht. Gegen Mittag erschien der verdächtige Neunjährige in Begleitung seines Vaters auf der Polizeiwache, um sich zu entschuldigen. Der Vater hatte nach eigenen Angaben zu Hause ein intensives Gespräch mit seinem, Jungen geführt, das nach anfänglichem Leugnen in einem Geständnis mündete.

Im Beisein seines Vaters gestand das Kind bei der Polizei, gemeinsam mit einem jüngeren Freund am Sonntagvormittag auf dem Friedhof einige Gräber verwüstet zu haben. Zu diesem Zeitpunkt seien aber bereits einige Gräber verwüstet gewesen. Bei dem zweiten vermutlich tatbeteiligten Kind handelt es sich um einen 5-jährigen Schwalmtaler. Die Ermittlungen dauern an./ah (567)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell