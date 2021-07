Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 210711 - Niederkrüchten-Elmpt: Radfahrer stürzt und verletzt sich

Niederkrüchten-Elmpt (ots)

Am Sonntag stürzte ein 55jähriger Niederländer gegen 20:40 Uhr aus unbekannten Gründen mit seinem Rennrad auf einem asphaltierten Feldweg zwischen den Straßen Berg und In der Furth. Er verletzte sich und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei Viersen bittet Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können, sich unter Tel. 02162/3770 zu melden./jp (566)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell