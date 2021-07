Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Einbruch in Doppelhaushälfte

Viersen-Dülken (ots)

In der Zeit von Donnerstag 19:00 Uhr bis heute 15:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang in eine Doppelhaushälfte auf der Breyeller Straße in Viersen-Dülken. Sie schlugen das Türschloss des Anbaus auf und durchwühlten die Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen wurden Bargeld und Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162- 377 0 erbeten. /BJ (565)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell