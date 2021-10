Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinenbronn: Unfallflucht nach Parkrempler

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag zwischen 10:45 Uhr und 12:00 Uhr touchierte ein unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich beim Ausparken einen geparkten Suzuki in der Straße "Im Maurer" in Steinenbronn. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Der Unbekannte verließ den Unfallort unerlaubt, weshalb das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, nun nach Zeugen sucht.

