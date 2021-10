Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg - Eltingen: Seniorin wird Opfer eines Enkeltrickbetrugs

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag gegen 13:30 Uhr rief ein Unbekannter bei einer Seniorin in Eltingen an und gab sich als ihr Enkel aus. Der Betrüger am Telefon behauptete wegen einer Krebserkrankung im Krankenhaus zu liegen und dass er nun viel Geld für Medikamente benötige. Die Seniorin sammelte gutgläubig ihr Gespartes zusammen und übergab dies kurze Zeit später an ihrer Wohnanschrift in der Nähe eines Einkaufszentrums in der Leonberger Straße an eine unbekannte Täterin, welche sich als Sekretärin des Klinikums ausgab. Diese soll etwa 160 cm groß sein. Zum Tatzeitpunkt trug sie eine grün-graue Wollmütze, eine grüne Jacke und eine Hose. Weiter trug sie eine Brille und einen dunklen, nicht medizinischen Mundschutz. Zeugen, die die Frau gesehen oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225, zu melden.

