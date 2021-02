Polizei Bochum

POL-BO: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Am 8. Februar, gegen 21.15 Uhr, kam es in Wattenscheid zu einer Verkehrsunfallflucht.

Eine 41-jährige Bochumerin fuhr mit ihrem Fahrzeug auf der Swidbertstraße in Richtung Otto-Brenner-Straße. Nach bisherigem Ermittlungsstand hielt die Frau verkehrsbedingt an der Kreuzung zur Hochstraße an einer roten Ampel an. Hier fuhr ihr von hinten ein weißer Pkw auf.

Der Fahrer dieses Autos fuhr anschließend direkt an der Bochumerin vorbei und entfernte sich nach rechts in Richtung August-Bebel-Platz. Durch die Kollision wurde die 41-Jährige leicht verletzt und ihr Wagen beschädigt.

Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich um einem weißen BMW vom Typ X6 gehandelt haben. Der Fahrer wurde zwischen 20 bis 30 Jahre alt und mit südländischem Aussehen beschrieben. Er trug einen Vollbart und hatte nach oben gestylte Haare.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet zur Geschäftszeit unter der Rufnummer 0234 909-5210 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell