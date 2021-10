Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim: Unfall mit 18.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich weil sie einen 57 Jahre alten Mercedes-Fahrer übersah, war eine 92-jährige VW-Lenkerin am Dienstag gegen 17.50 Uhr auf der Landesstraße 1107 kurz vor Bönnigheim in einen Unfall verwickelt. Die Seniorin befuhr einen asphaltierten Feldweg und wollte im weiteren Verlauf die L 1107 überqueren, um geradeaus weiter in die Straße "Im Frauenberg" zu wechseln. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Mercedes-Fahrer, der die L 1107 von Bönnigheim kommend befuhr und noch versuchte auszuweichen. Durch den Zusammenstoß wurde der VW abgewiesen und prallte zusätzlich gegen ein Verkehrszeichen. Beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die 92-Jährige erlitt Verletzungen. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

