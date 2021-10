Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/ Steinheim an der Murr: Teilsperrung der Autobahn nach Unfall mit vier Beteiligten

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag kam es gegen 08:30 Uhr zu einem Unfall mit vier Beteiligten auf der Bundesautobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Mundelsheim und Pleidelsheim in Fahrtrichtung Heilbronn. Auf dem mittleren der drei Fahrstreifen fuhr ein 27-jähriger Ford-Fahrer vor einem 32-jährigen Toyota-Auris-Fahrer, welcher wiederum vor einem 56-jährigen Toyota-Prius-Lenker fuhr. Auf dem linken Fahrstreifen fuhr eine 60-jährige VW-Fahrerin. Die VW-Fahrerin erkannte, dass der linke Fahrstreifen aufgrund einer Wanderbaustelle im weiteren Verlauf enden würde. Sie fuhr daraufhin wohl unvermittelt zwischen die beiden Toyotas, sodass der Prius-Lenker eine Vollbremsung einlegen musste. Zum selben Zeitpunkt musste der vorausfahrende Ford ebenfalls verkehrsbedingt abbremsen. Der Auris-Lenker fuhr vermutlich infolge zu geringen Abstandes auf den Ford auf. Die VW-Fahrerin nahm die Bremsvorgänge der anderen Verkehrsteilnehmer mutmaßlich zu spät wahr und prallte ihrerseits gegen den Auris. Der hinterherfahrende Toyota-Prius-Lenker kam trotz einer Vollbremsung nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr ebenfalls auf die VW-Fahrerin auf. Bei dem Unfall verkeilten sich der Auris und der VW so ungeschickt miteinander, dass die beiden Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten. Der linke und mittlere Fahrstreifen blieben bis zum Abschluss der Unfallaufnahme gegen 10:20 Uhr gesperrt. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 17.500 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell