Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Deckenpfronn: LKW rammt stehenden PKW

Ludwigsburg (ots)

Am Montag gegen 12:50 Uhr kam es auf der Bundesstraße 296 in Deckenpfronn in Fahrtrichtung Stadtmitte auf Höhe des Egelsees zu einem Auffahrunfall mit drei Beteiligten. Ein 31-jähriger LKW-Fahrer erkannte vermutlich nicht rechtzeitig, dass vor ihm ein 19-jähriger Ford-Fahrer und ein 71-jähriger Mercedes-Fahrer bis zum Stillstand abgebremst hatten, da sie auf den Linksabbiegevorgang eines vorausfahrenden Fahrzeugs warteten. Der LKW rammte den stehenden Ford und schob diesen gegen den Mercedes. Der Ford war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 19.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell