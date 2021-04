Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Wollmatingen) Auf dem Herd vergessener Topf führt zu Feuerwehreinsatz (22.04.2021)

Konstanz-Wollmatingen (ots)

Ein auf dem eingeschalteten Herd vergessener Topf hat am Donnerstagnachmittag zu einem Einsatz der Feuerwehr und des Rettungsdienstes an einem Mehrfamilienhaus in der Brandenburger Straße geführt. Ein Bewohner des Hauses hatte am Nachmittag Essen in einem Topf erwärmt und dieses beim Verlassen der Wohnung vermutlich vergessen. Aufsteigender Qualm des verkohlten Essens löste gegen 15.20 Uhr einen Brandmelder in der Wohnung aus und führte schließlich zum Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst. Die mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften anrückende Feuerwehr Konstanz brachte die Situation schnell unter Kontrolle. Nach dem Betreten der Wohnung wurde der Topf vom Herd genommen und die Wohnung durchgelüftet. Die vorsorglich ebenfalls eingetroffene Rettungswagenbesatzung musste nicht tätig werden, da der Wohnungsinhaber nicht anwesend war. Es war glücklicherweise zu keinem Brand und somit auch nicht zu einem größeren Schaden gekommen.

