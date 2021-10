Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Mountainbike gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Eine unangenehme Überraschung wartete am Montag auf den Besitzer eines Mountainbikes, der das Zweirad im Bereich eines Einkaufszentrums an den dortigen Fahrradständer angeschlossen hatte. Der Mann schloss das Fahrrad der Marke KTM gegen 10.30 Uhr ab. Als er gegen 20.15 Uhr zu dem Fahrradständer zurückkehrte, befand sich das Bike nicht mehr vor Ort. Wie sich herausstellte, war einem Ladendetektiv gegen 14.30 Uhr ein beschädigtes Fahrradschloss aufgefallen, das am betreffenden Ständer hing. Bislang unbekannte Täter knackten das Schloss zwischen 10.30 Uhr und 14.30 Uhr und entwendeten das orange Mountainbike im Wert von etwa 1.500 Euro anschließend. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich beim Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0.

