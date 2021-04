Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Samstag 03.04.2021

Bereich Offenbach

1. Überwachung der Corona Beschränkungen - Offenbach

Im Stadtgebiet Offenbach führten am Freitagabend die beiden Stadtreviere zusammen mit dem Ordnungsamt Offenbach Kontrollen zu den geltenden Corona Beschränkungen durch. Dabei wurden im Kontrollzeitraum von 21.00 Uhr bis 05.00 Uhr vereinzelt Verstöße gegen die Kontatkbeschränkungen sowie eine niedrige zweistellige Anzahl an Verstößen gegen die Ausgangssperre festgestellt.

Bereich Main-Kinzig

1. Diebstahl von Kfz - Hanau

Den Diebstahl seines Fahrzeugs stellte am Freitag den 02.04.2021 mittags der Eigentümer in Hanau fest. Dieser hatte seinen schwarzen Audi, A 5 mit dem Kennzeichen HU-FT 20 am Donnerstagabend, 01.04.2021 auf seinen Stellplatz in der Straße Steinheimer Vorstadt in Hanau abgestellt. Als er am darauffolgenden Tag seinen PKW wieder in Betrieb nehmen wollte, stellt der Besitzer den Diebstahl fest. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können oder verdächtige Beobachtungen zum Tatzeitraum gemacht haben, melden sich bitte bei der Kripo in Hanau unter 06181/100123.

2. Versuchter Einbruch in Schnellrestaurant - Gründau/ Lieblos

Zu einem versuchten Einbruch in ein Schnellrestaurant in der Rudolf-Walther-Str. in Gründau/ Lieblos wurde die Polizei von Gelnhausen am frühen Morgen des 02.04.2021 gerufen. Gegen 04.50 Uhr versuchten am Freitag Einbrecher die Eingangstür des Gastronomiebetriebes aufzubrechen. Aus unbekannten Gründen ließen sie von ihrem Vorhaben ab und verließen den Tatort. Zeugen, die den Vorfall beobachte haben oder Verdächtiges zu dieser Zeit bemerkt haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051/8270

Die Autobahnpolizei berichtet:

