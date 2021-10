Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: Feuerwehreinsatz in Schulgebäude

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag rückte die Freiwillige Feuerwehr Sachsenheim gegen 11.50 Uhr zu einer Schule in der Oberriexinger Straße in Großsachsenheim aus, nachdem es in einer Mädchentoilette im ersten Obergeschoss zu einem Brand gekommen war. Vermutlich zündete eine noch unbekannte Täterin Papierhandtücher an und warf diese in den Mülleimer. Dort kokelten die Handtücher weiter, so dass Teile des Mülleimers zu schmoren begannen. Die alarmierte Feuerwehr rückte mit 16 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen aus. Der Rauch konnte durch die Feuerwehr entfernt werden. Die Schule musste nicht geräumt werden.

