Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Autofahrerin setzte zurück, fuhr gegen Pkw und flüchtete

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 30.6.2021, 7.30 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes und einer Bäckerei an der Hammer Straße in Beckum eine Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines roten Kleinwagens wollte auf die Hammer Straße abbiegen und befand sich zum Teil auf der Fahrbahn. Als vorbeifahrende Fahrzeugführer sie hupend auf das Hindernis hinwiesen, setzte die unbekannte Frau mit ihrem Auto zurück. Dabei achtete sie nicht auf den dahinter befindlichen Pkw und fuhr dagegen. Trotz eines Schadens an der Front des schwarzen VW Golfs fuhr die Verursacherin weiter. Auf dem Beifahrersitz des roten Kleinwagens soll ein Mann gesessen haben. Die Fahrerin des roten Kleinwagens sowie Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell