Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Einbruch in Kreishandwerkerschaft

Warendorf (ots)

Zwischen Montagnachmittag (28.6.2021) und Dienstagmorgen (29.6.2021) brachen unbekannte Personen in das Gebäude der Kreishandwerkerschaft an der Von-Ketteler-Straße in Warendorf ein. Aus dem Gebäude stahlen der oder die Täter aus einem Kühlschrank Lebensmittel und Getränke, die die Unbekannten offensichtlich vor Ort verzehrten. Wer hat die möglichen Täter beobachtet? Wer kann Angaben zu ihnen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

