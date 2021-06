Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Gruppe suchte scheinbar Streit

Warendorf (ots)

Am Montagabend (28.6.2021, 22.50 Uhr) suchte eine Gruppe scheinbar Streit in der Warendorfer Innenstadt und verletzte zwei junge Männer leicht. Ein 20-Jähriger verließ ein Lokal am Markt und wurde von der Gruppe angesprochen. Als der Warendorfer darauf eine harmlose Erwiderung abgab, warf ihm ein 17-Jähriger aus geringer Entfernung eine Glasflasche an den Kopf. Der 20-Jährige stürzte und wurde von der Gruppe am Boden liegend geschlagen sowie getreten. Ein weiterer 20-Jähriger erkannte die Situation und kam dem Angegriffenen zu Hilfe. Dabei entwickelte sich eine Rangelei, bei der der zu Hilfe eilende Warendorfer von einem der Tatverdächtigen mit einem abgebrochenen Flaschenhals attackiert und verletzt wurde. Auch gegenüber den eingesetzten Polizisten verhielten sich die Jugendlichen im Alter von 13 bis 17 Jahren aggressiv und einer verletzte eine Beamtin leicht. Zur Feststellung der Personalien nahmen die Einsatzkräfte die teilweise alkoholisierten Jugendlichen mit zur Polizeiwache und veranlassten später die Rückführung nach Hause. Rettungskräfte brachten die verletzen 20-Jährigen zur ambulanten ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus.

